台湾经济：略上修2017年经济成长率至2.1%，CPI年增率至1.2%--元大宝华

路透台北3月29日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示，上修今年的经济成长率及消费者物价指数(CPI)年增率分别至2.1%及1.2%；原预估值为1.80%及1.0%；另外今年台币汇率预估均价为31.3。

元大宝华综合经济研究院院长梁国源说，全球贸易量减缓，仰赖出口的台湾必须极度关注发展方向。今年的预测风险在于，美欧均忙于自保，世界领袖角色悬缺；至于美国联邦储备理事会(FED)的紧缩再确立，市场波动的风险大增；另台湾缺电问题未解，重量级企业恐怕出走，可能使投资环境更加恶化。

梁国源说，两岸政策不明导致中国在经济和外交上对台湾的施压力道增强。

〞经济上限制陆客来台的后果大家看到了，不过这点大家可以忍受。但如果开始限制台商在大陆的经济活动，是值得担忧的。〞梁国源说。

日前传出全球晶圆代工大厂--台积电明年可能赴美国设立芯片厂，台湾科技部官员曾表示政府将稳定供水和供电，并且协助厂商顺利通过环境保护评估，为厂商创造最有利的投资环境。

至于备受市场关注的汇率方面，元大宝华综经院表示，美总统川普就职后，台币走势偏升，2016年4月起台湾央行放手让汇率自由波动，助长台币多头，尤其外资汇入金额骤升，台币的现金殖利率在主要国家中相对较高，吸引外资流入，均支撑台币汇价。

〞但上半年除权息后，高殖利率优势不再，对外资吸引力将随之大减。〞梁国源说。元大宝华因此预估今年各季平均汇率在31.0、30.9、31.5、31.9。