台湾经济：略上修2017年经济成长率至2.1%，CPI年增率至1.2%--元大宝华

《路透晚报》--5月24日日间新闻摘要（中港台）
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透台北3月29日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示，上修今年的经济成长率及消费者物价指数(CPI)年增率分别至2.1%及1.2%；原预估值为1.80%及1.0%；另外今年台币汇率预估均价为31.3。
元大宝华综合经济研究院院长梁国源说，全球贸易量减缓，仰赖出口的台湾必须极度关注发展方向。今年的预测风险在于，美欧均忙于自保，世界领袖角色悬缺；至于美国联邦储备理事会(FED)的紧缩再确立，市场波动的风险大增；另台湾缺电问题未解，重量级企业恐怕出走，可能使投资环境更加恶化。
梁国源说，两岸政策不明导致中国在经济和外交上对台湾的施压力道增强。
〞经济上限制陆客来台的后果大家看到了，不过这点大家可以忍受。但如果开始限制台商在大陆的经济活动，是值得担忧的。〞梁国源说。
日前传出全球晶圆代工大厂--台积电明年可能赴美国设立芯片厂，台湾科技部官员曾表示政府将稳定供水和供电，并且协助厂商顺利通过环境保护评估，为厂商创造最有利的投资环境。
至于备受市场关注的汇率方面，元大宝华综经院表示，美总统川普就职后，台币走势偏升，2016年4月起台湾央行放手让汇率自由波动，助长台币多头，尤其外资汇入金额骤升，台币的现金殖利率在主要国家中相对较高，吸引外资流入，均支撑台币汇价。
〞但上半年除权息后，高殖利率优势不再，对外资吸引力将随之大减。〞梁国源说。元大宝华因此预估今年各季平均汇率在31.0、30.9、31.5、31.9。
台湾主计总处2月间也上修2017年经济成长率预估至1.92%(原估成长1.87%)，创三年高位，主因出口回升，而内需也略微调高。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避