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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 07:58 BJT

全球金融：2017年首季新兴市场CDS交易额4,040亿美元，创三年最高

路透5月8日 - 周一公布的对13家大型交易商的一项调查显示，2017年第一季，新兴市场信用违约互换(CDS)交易额升至4,040亿美元，较上年同期上升11%，较2016年第四季上升32%。

当季最大的CDS交易额出自巴西，达到510亿美元，土耳其和墨西哥分别以480亿美元和400亿美元居二、三位。

新兴市场债券交易协会(EMTA)称，新兴市场CDS交易额创下三年最高纪录。

该调查基于对13家涉足新兴市场CDS合约的大型国际银行和经纪自营商。受访者需公布他们针对21个新兴市场国家和九家新兴市场公司发行人的CDS规模。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
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