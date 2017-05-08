全球金融：2017年首季新兴市场CDS交易额4,040亿美元，创三年最高

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透5月8日 - 周一公布的对13家大型交易商的一项调查显示，2017年第一季，新兴市场信用违约互换(CDS)交易额升至4,040亿美元，较上年同期上升11%，较2016年第四季上升32%。
当季最大的CDS交易额出自巴西，达到510亿美元，土耳其和墨西哥分别以480亿美元和400亿美元居二、三位。
新兴市场债券交易协会(EMTA)称，新兴市场CDS交易额创下三年最高纪录。
该调查基于对13家涉足新兴市场CDS合约的大型国际银行和经纪自营商。受访者需公布他们针对21个新兴市场国家和九家新兴市场公司发行人的CDS规模。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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