中央经济工作会议周三召开 将为2017年经济工作“定调”

路透北京12月14日 - 新华社周三报道，中央经济工作会议于今日召开。会议会在总结2016年经济工作形势的同时，确定2017年经济工作基调和重点。

这和路透此前报道的中央经济工作会议召开时间大体一致。

路透昨日报道称，中国国际经济交流中心将于本周六（17日）召开2016-2017中国经济年会，根据其日程安排，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民和国家发展和改革委员会副主任宁吉喆的演讲题目都围绕解读中央经济工作会议精神。路透由此推测，确定2017年中国经济工作总基调的中央经济工作会议或将在本周召开。

而根据上周五召开的中央政治局会议分析研究2017年经济工作的基调，坚持宏观政策要稳，预计2017年中国仍会保持积极财政政策和稳健货币政策总基调。

中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。（完）