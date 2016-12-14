中央经济工作会议周三召开 将为2017年经济工作“定调”

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月14日 - 新华社周三报道，中央经济工作会议于今日召开。会议会在总结2016年经济工作形势的同时，确定2017年经济工作基调和重点。
这和路透此前报道的中央经济工作会议召开时间大体一致。
路透昨日报道称，中国国际经济交流中心将于本周六（17日）召开2016-2017中国经济年会，根据其日程安排，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民和国家发展和改革委员会副主任宁吉喆的演讲题目都围绕解读中央经济工作会议精神。路透由此推测，确定2017年中国经济工作总基调的中央经济工作会议或将在本周召开。
而根据上周五召开的中央政治局会议分析研究2017年经济工作的基调，坚持宏观政策要稳，预计2017年中国仍会保持积极财政政策和稳健货币政策总基调。
中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。