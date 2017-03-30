瑞典利率：经济增长强劲，但2018年第三季前料不可能升息--NIER

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 瑞典央行面临的两难：bit.ly/2nqGZba
* 央行下次政策会议在4月27日
路透斯德哥尔摩3月29日 - 瑞典国家经济研究院(NIER)周三指出，尽管瑞典经济增长较预期强劲，但基础通胀依然迟滞；央行可能不得不延到2018年稍晚，才进行近六年来的首次升息。
为拉抬物价，瑞典央行已将利率降至负值并推出大规模购债计划。
瑞典2月基础通胀率触及央行目标，为2010年以来首次。
但瑞典央行本身仍审慎认为通胀尚未企稳。NIER表示，尽管经济增长强劲，但未来几年通胀疲弱的问题仍将是令人担忧的问题。
“因此瑞典央行将暂缓调高附买回利率，2018年第三季前，都料不可能进行首次升息。”NIER称。
NIER将瑞典今年经济增长率调高至2.5%，明年至2.1%，主因在全球经济增强之下，受出口的提振。
该机构12月时原预期今明两年经济分别增长2.2%和2.0%。
瑞典2016年经济增长3.3%。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。