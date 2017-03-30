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市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 12:28 BJT

瑞典利率：经济增长强劲，但2018年第三季前料不可能升息--NIER

* 瑞典央行面临的两难：bit.ly/2nqGZba

* 央行下次政策会议在4月27日

路透斯德哥尔摩3月29日 - 瑞典国家经济研究院(NIER)周三指出，尽管瑞典经济增长较预期强劲，但基础通胀依然迟滞；央行可能不得不延到2018年稍晚，才进行近六年来的首次升息。

为拉抬物价，瑞典央行已将利率降至负值并推出大规模购债计划。

瑞典2月基础通胀率触及央行目标，为2010年以来首次。

但瑞典央行本身仍审慎认为通胀尚未企稳。NIER表示，尽管经济增长强劲，但未来几年通胀疲弱的问题仍将是令人担忧的问题。

“因此瑞典央行将暂缓调高附买回利率，2018年第三季前，都料不可能进行首次升息。”NIER称。

NIER将瑞典今年经济增长率调高至2.5%，明年至2.1%，主因在全球经济增强之下，受出口的提振。

该机构12月时原预期今明两年经济分别增长2.2%和2.0%。

瑞典2016年经济增长3.3%。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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