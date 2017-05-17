台湾个股：中寿转投资建信人寿预计2018年底、2019年初挂牌香港H股--董事长

* 建信人寿预计2018年底、2019年初挂牌香港H股
* 中寿预留300亿台币外币存款伺机布局外币债券
* 第一季底中寿国际板债券投资金额约达2,900亿台币
路透台北5月17日 - 台湾主要保险公司--中国人寿董事长王铭阳周三称，转投资的建信人寿预计在2018年底、2019年初挂牌香港H股。目前中寿持有建信人寿19.9%股权。
王铭阳今日在一场投资人说明会后接受媒体采访时并表示，预期美国升息循环再起，从去年底已陆续预留外币现金部位，将趁债市收益率弹升之际进场布局。第三季底中寿外币存款已达300亿台币投资额度。
“美国升息效应预计年底才会反应在财报上。”王铭阳说。
近年中寿持续增持美元计价债券，中寿副总经理黄之宁指出，第一季底中寿国外债券投资占比达62.3%，其中23.6%为国际板债券、投资金额约达2,900亿台币。
今年第一季底中寿总投资资产为1兆(万亿)2,286亿台币，其中国外股/债及外币存款合计占比高达68.4%，但国际板债券及外币保单不列入海外投资上限计算，因此中寿仍有5%的海外投资额度。
“还会持续加码美元计价债券，区域布局则比较分散。”黄之宁说。
她也称，中寿第一季避险成本为1.7%，海外债券投资收益扣除避险成本仍明显高于台湾长债，像是国际板债券避险前收益率就高达4.5-5%。
中寿今日收高1.5%报30.55台币，表现优于金融保险类指数的上升0.17%。(完)
(记者 詹静宜； 审校 乔艳红)