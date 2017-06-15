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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 10:11 BJT

标题新闻：沙特阿美2018年IPO案进展缓慢，因沙特统治家族与公司高层对上市地点意见不一--WSJ

WSJ为华尔街日报的英文缩写

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