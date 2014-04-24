2020年天然气供应能力要达到4,000亿立方米--发改委

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月24日 -中国国家发展和改革委员会表示，将增加天然气供应，中国2020年天然气供应能力目标为4,000亿立方米，力争达到4,200亿立方米。
发改委网站周四发布“关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见”，以保障天然气长期稳定供应，加强民生用气保障。
该意见要求保障民生用气，支持推进“煤改气”工程，到2020年累计满足“煤改气”工程用气需求1120亿立方米，并建立有序用气机制。
意见还提出将稳步推进天然气领域改革，进一步理顺天然气与可替代能源价格关系，抓紧落实天然气门站价格调整方案。加快理顺车用天然气与汽柴油的比价关系。建立健全居民生活用气阶梯价格制度。
官方数据显示，中国2013年国内天然气产量1,129.4亿立方米。去年进口管道天然气2,007万吨，液化天然气1,801万吨。（完）
浏览意见全文，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn/
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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