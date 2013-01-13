CFTC报告: CBOT小麦期货1月8日持仓报告(表)

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透1月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(472,278口) 108,817 129,700 81,032 247,331 208,830 437,180 419,562 35,098 52,716 较1月1日变动(未平仓合约:增加15,944口)
2,426 -144 8,270 2,337 5,682 13,033 13,808 2,911 2,136 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.0 27.5 17.2 52.4 44.2 92.6 88.8 7.4 11.2 各类交易商数量(总计为387家)
121 126 112 91 111 272 299 (完)
(整理 隋芬; 审校 白云)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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