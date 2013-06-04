中国煤炭消费量2030年将翻倍--报告

西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室 推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透北京6月4日 - 能源研究机构Wood Mackenzie新发布报告称，尽管中国采取措施遏制煤炭用量，但到2030年该国煤炭消费仍可能增长一倍，达到年消费70亿吨的水平。
报告称中国正在制定一系列政策，降低对煤炭的依赖与减轻污染，但这并不能遏制煤炭需求。
“中国的热煤需求在2030年之前都会持续增长”，报告的作者William Durbin称。
根据Netherlands Environmental Assessment Agency的数据，中国目前在全球温室气体排放中占到超过25%的比重。
若中国煤炭用量增倍，全球对于将气温升幅限制在2摄氏度的目标将更难实现--很多科学家表示，这个目标是避免广泛干旱、海平面上升与更多灾难性风暴所必需的。
Wood Mackenzie的报告称，中国未来17年很可能将每单位国内生产总值(GDP)的用电量减少一半，但欠发达中西部地区的快速经济增长意味着能源需求会继续上升。
中国是全球最大煤炭进口国，年进口量达1.9亿吨。
尽管中国煤炭用量预计上升，但Durbin表示，煤炭在中国总发电量中所占比重将从目前的80%降至55%左右。(完)
(编译 隋芬; 审校 高琦)
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