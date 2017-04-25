台湾经济：上修今年经济成长率预估至2.04%，CPI年增率估1.2%--台经院

标题新闻：俄罗斯经济在萎缩两年后料从2017年开始将增长，今年GDP料增1.3%，明后两年料分别增长1.4%--世行
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路透台北4月25日 - 民间智库--台湾经济研究院周二表示，上修台湾今年全年GDP年增率预估0.6个百分点至2.04%，通膨率则估为1.2%。
台经院主任孙明德称，国际景气回温，台湾的出口也同步上扬，不过目前看来第一季的消费没有起来，但是资本设备进口和农工原料的进口都明显回升，因此民间消费仍要迎头赶上。
〞景气是八分看国际，二分看自己。〞孙明德说。
孙明德也表示，目前台湾的物价保持平稳，因此意味着央行要跟着美国升息的机率也跟着降低。
〞央行要升息没急迫性，因为央行会主要盯汇率，不是利率。〞他说。
日前另一民间智库--中华经济研究院也上修经济成长率至2.11%，CPI年增率则略下修至1.35%，均高于台湾官方的预估。台湾主计总处此前估2017年经济成长率1.92%，创三年高位。
台经院院长林建甫则表示，景气回稳令出口畅旺，政府投资动能也加强，不过因台币的汇率直升，制造业对未来景气略为保守，服务业对未来则相对乐观。
〞台湾再被列为汇率操纵的观察名单，台币升值压力只增不减，〞林建甫说。
台经院预估今年各季的台币汇率在31.06，30.83，31.02，和31.70。至于利率方面则视各国的货币政策动态调整，不过台经院研究六所所长吴孟道表示，由于今年各季的经济成长率是逐渐下行，在通膨无虑下，央行今年调升利率的机会较低。
台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。