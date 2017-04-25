台湾经济：上修今年经济成长率预估至2.04%，CPI年增率估1.2%--台经院

路透台北4月25日 - 民间智库--台湾经济研究院周二表示，上修台湾今年全年GDP年增率预估0.6个百分点至2.04%，通膨率则估为1.2%。

台经院主任孙明德称，国际景气回温，台湾的出口也同步上扬，不过目前看来第一季的消费没有起来，但是资本设备进口和农工原料的进口都明显回升，因此民间消费仍要迎头赶上。

〞景气是八分看国际，二分看自己。〞孙明德说。

孙明德也表示，目前台湾的物价保持平稳，因此意味着央行要跟着美国升息的机率也跟着降低。

〞央行要升息没急迫性，因为央行会主要盯汇率，不是利率。〞他说。

日前另一民间智库--中华经济研究院也上修经济成长率至2.11%，CPI年增率则略下修至1.35%，均高于台湾官方的预估。台湾主计总处此前估2017年经济成长率1.92%，创三年高位。

台经院院长林建甫则表示，景气回稳令出口畅旺，政府投资动能也加强，不过因台币的汇率直升，制造业对未来景气略为保守，服务业对未来则相对乐观。

〞台湾再被列为汇率操纵的观察名单，台币升值压力只增不减，〞林建甫说。

台经院预估今年各季的台币汇率在31.06，30.83，31.02，和31.70。至于利率方面则视各国的货币政策动态调整，不过台经院研究六所所长吴孟道表示，由于今年各季的经济成长率是逐渐下行，在通膨无虑下，央行今年调升利率的机会较低。