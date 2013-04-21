四川雅安地震死亡失踪人数增至208人--新华

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京4月22日 - 新华社最新消息称，周六稍早中国四川省雅安市芦山县发生的7.0级地震，截至北京时间21日17时，死亡失踪人数已达208人，11,826人受伤。
本次雅安地震震源深度13公里。此前国务院总理李克强下午已前往地震灾区，指导抗震救灾工作。目前，在灾区展开救援的解放军和武警部队已超过7,000人，部队正分头进入各受灾乡镇。
此外国家减灾委副主任、民政部副部长姜力率领由民政部、国家发改委、教育部、财政部、国土资源部、交通运输部、国家卫生计生委、地震局等八部门组成的工作组也已赶赴灾区。
稍早四川省地震局工程地震研究院院长周荣军表示，本次地震为独立地震，不是汶川地震的余震。据其介绍，与汶川地震一样，此次地震同样发生在龙门山断裂带，但此次地震震中在汶川地震余震区以外，两地距离较远，可以判定，此次地震不是汶川地震余震。(完)
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