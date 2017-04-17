企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw

路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。

EagleClaw拥有并运营天然气管道和加工设备。其表示交易为全现金交易，包括约12.5亿美元的债务，并且由Jefferies LLC提供融资。(完) (编译 王洋; 审校 母红)