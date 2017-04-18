企业并购：黑石将斥资约20亿美元买下EagleClaw Midstream

路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。

原油价格在2014年中期崩跌后，油气行业资产价格大幅下挫，吸引黑石、凯雷投资集团(Carlyle Group)和CVC Partners等私募股权基金在近几年大举投资于该行业。

美国页岩油气产量大增料将激励管线和加工基础设施方面的支出增加。

EagleClaw Midstream Ventures LLC周一称，这笔全现金交易包括由Jefferies LLC提供融资的大约12.5亿美元债务。

该公司称，交易预计将在7月底前结束。

EagleClaw的资产包括长度逾375英里的天然气管线和每日3.2亿立方英尺的加工能力。

Jefferies LLC是EagleClaw的财务顾问，摩根士丹利和Intrepid Partners LLC则为黑石提供顾问服务。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)