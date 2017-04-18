企业并购：黑石将斥资约20亿美元买下EagleClaw Midstream

国际油市：对OPEC平衡油市计划而言，白宫售油提案或为助力而非阻力
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。
原油价格在2014年中期崩跌后，油气行业资产价格大幅下挫，吸引黑石、凯雷投资集团(Carlyle Group)和CVC Partners等私募股权基金在近几年大举投资于该行业。
美国页岩油气产量大增料将激励管线和加工基础设施方面的支出增加。
EagleClaw Midstream Ventures LLC周一称，这笔全现金交易包括由Jefferies LLC提供融资的大约12.5亿美元债务。
该公司称，交易预计将在7月底前结束。
EagleClaw的资产包括长度逾375英里的天然气管线和每日3.2亿立方英尺的加工能力。
Jefferies LLC是EagleClaw的财务顾问，摩根士丹利和Intrepid Partners LLC则为黑石提供顾问服务。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国