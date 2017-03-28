台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务

路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。

今日经济部除了核准台积电汇出对外投资外，同时也核准消金龙头金控--中信金控旗下银行申请汇出约4.71亿美元参股投资泰国LH金融集团，以及台塑资源申请汇出5.9亿美元投资FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA从事经营矿业开采、矿产品买卖之业务。

专案审查部分，此次投审会核准可成申请经由英属开曼群岛以1亿美元，转投资香港并间接在大陆地区投资设立可达科技，以及核准台湾中国人寿申请汇出1.85亿美元增资大陆建信人寿。