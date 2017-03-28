台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务

香港个股：中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
今日经济部除了核准台积电汇出对外投资外，同时也核准消金龙头金控--中信金控旗下银行申请汇出约4.71亿美元参股投资泰国LH金融集团，以及台塑资源申请汇出5.9亿美元投资FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA从事经营矿业开采、矿产品买卖之业务。
专案审查部分，此次投审会核准可成申请经由英属开曼群岛以1亿美元，转投资香港并间接在大陆地区投资设立可达科技，以及核准台湾中国人寿申请汇出1.85亿美元增资大陆建信人寿。
台湾金管会月初称，同意中信金控旗下银行向泰国主管机关申请以166亿泰铢参与LH金融集团私募现金增资，取得后者的35.6%股权。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
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