21世纪福斯将星空传媒股权售予管理团队及华人基金

路透上海1月2日 -中国华人文化产业投资基金（CMC）和新闻集团(NWSA.O)旗下影视娱乐媒体公司21世纪福斯 (FOXA.O)周四宣布，双方已签署一项协议。根据该协议，双方合资公司--星空传媒的管理团队将协同华人文化产业投资基金（CMC）回购21世纪福斯持有的47%星空传媒的股份。

华人文化产业基金2010年出资控股了原属新闻集团全资拥有的星空传媒，旗下包括星空卫视普通话频道、星空国际频道、Channel(V) 音乐频道等三个24小时全天候播出的电视频道，以及星空华语电影片库（Fortune Star）等业务。

公司新闻稿未透露这项交易更多细节。

公司新闻稿引述21世纪福斯副首席运营官及集团国际业务董事长、首席执行官詹姆士?默多克的话说，“这次的股份转让是为21世纪福斯精简其相关业务结构。”

他说，在华人基金董事长黎瑞刚的领导下，及田明先生为首的优秀本土团队的努力下，星空传媒的业务已取得了出色的成长。“我们相信未来星空的业务会继续向前发展。”

CMC董事长黎瑞刚表示，此次股权回购是星空传媒业务和结构重组的新起点。星空传媒未来的目标不变，将继续全力以赴打造中国最优秀的传媒娱乐产业集团。

2010年成立的华人文化产业投资基金主要投资人包括国家开发银行等，是国内第一家专注于媒体和娱乐产业的股权投资基金。此前除控股星空传媒外，并与美国梦工厂在上海合资成立了东方梦工厂；与历史悠久的华语内容提供商TVB建立了合资公司--翡翠东方，致力于打造以内容为王、多元业务协同发展的娱乐及媒体集团。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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