21日盘前分析：市场维持弱势震荡概率大

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到多重利空因素的影响，上周A股市场重心继续下移，其中沪综指创一个月以来收市新低，深证成指则跌破万点大关。

笔者认为，央行下调存款准备金并未有效提振市场，而管理层一系列呵护股市的意图，并没有打消投资者对未来经济下行的担忧，可以说，对经济下行的担忧情绪继续蔓延、外盘市场负面冲击成为拖累股指的重要因素。

一方面，目前最大的不确定性来自外围，欧洲政治选举导致经济复苏预期生变，美国经济数据出现疲软，致使全球风险偏好情绪转弱，大宗商品纷纷下挫，风险投资收益逐渐下滑，进而对国内的市场情绪形成打压。

另一方面，在一季度国内经济增速快速下滑後，4月份经济数据依然低於预期，投资、贸易增速大减，显示经济有效需求不足，市场对於二季度经济再度产生了担忧。在此背景下，国内“保增长”的政策取向更趋明显。

从技术面来看，大盘处於短线下跌趋势中，中短期均线的空头排列对沪指形成明显压制，下档半年线面临考验。随着短期市场持续下跌和风险集中释放後，大盘短线面临重要低点的支撑和存在技术反弹的机会。

操作上，近期投资者应密切关注政策面的变化，在当前点位，投资者不宜盲目杀跌。稳健的投资者可等待五月份经济数据向有利方向出现变动，然後再进行投资。

消息面，5月18日至20日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在武汉市就经济运行情况进行调研并主持召开河北、辽宁、江苏、湖北、广东、陕西六省经济形势座谈会。

温家宝指出，当前我国经济运行总体平稳，经济增长仍在预期目标区间，但经济社会发展面临的国内外环境更加错综复杂。要贯彻稳中求进的总基调，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把稳增长放在更加重要的位置。要根据经济运行中出现的新情况、新问题，有针对性地加强和改善宏观调控，及时适度预调微调，扩大内需，稳定外需，促进经济平稳较快发展。（完）

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