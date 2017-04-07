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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 13:26 BJT

路透基点：台湾中环完成21亿台币三年期贷款--TRLPC

路透4月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾中环股份有限公司已筹到一笔21亿台币(6,900万美元)的三年期贷款。

牵头行兼簿记行为台北富邦银行，承贷9亿台币，京城银行和阳信银行分别承贷9亿和3亿台币。

本宗贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码150个基点。筹借资金将用于再融资和营运资金。贷款协议于3月21日签署。

借款方上一次涉足贷款市场是在2010年4月筹借30.5亿台币四年期贷款。当时这宗贷款是由合作金库商业银行牵头，利率较初级市场90天期商业票据利率加码100-200个基点，税前最低利率为2.658%。

借款企业为台湾上市公司，成立于1978年，主要生产电脑储存媒体产品。(完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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