汇丰将今年恒生指数目标降至21,000点

在欧美及日本放宽货币政策後,市场普遍预期今年底恒生指数有望上升至22,000点的水平.不过汇丰将今年恒生指数目标由原来的23,000点下调8.7%,恒生国企指数.HSCE目标亦由12,000点降至10,500点.

汇丰环球研究中国区证券策略主管孙瑜在报告中指出,多项经济数据显示中国经济尚未回稳,市场仍在观望中国经济能否软着陆,而从上半年企业盈利增速减慢、应收账及存货升幅明显超于销售增长以及负债比率上升的情况来看,下半年企业仍面临获利风险.