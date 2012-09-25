汇丰将今年恒生指数目标降至21,000点

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透香港9月25日电---正当市场普遍看好量化宽松後的股市表现之际,汇丰的报告却称,将今年恒生指数.HSI目标削至21,000点,以反映出企业盈利增速下滑之趋势.
在欧美及日本放宽货币政策後,市场普遍预期今年底恒生指数有望上升至22,000点的水平.不过汇丰将今年恒生指数目标由原来的23,000点下调8.7%,恒生国企指数.HSCE目标亦由12,000点降至10,500点.
汇丰环球研究中国区证券策略主管孙瑜在报告中指出,多项经济数据显示中国经济尚未回稳,市场仍在观望中国经济能否软着陆,而从上半年企业盈利增速减慢、应收账及存货升幅明显超于销售增长以及负债比率上升的情况来看,下半年企业仍面临获利风险.
该行设定2013年恒生指数目标为24,000点,恒生国指目标12,000点;较今年目标均有14%升幅.
报告指出,如果经济增长回稳,领导人换届过程顺利,A股和H股市场很可能会出现周期性反弹."不过,真正的牛市来临,关键在於结构性改革的推进,很大机会於明年稍後时间出现契机."
香港股市周二几近收平,因全球经济成长疑虑再度增温,且中国央行进行大规模逆回购,打击降准预期.恒生指数.HSI收平报20,698.7点,恒生国企指数.HSCE收跌0.2%至9,745.4点,受交通类股拖累.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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