台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
中经院院长吴中书说，原物料价格虽上涨但是预估涨幅并非一路向上，对经济成长负面影响有限。今年初以来台币汇率较明显升值，第二季起兑美元汇率料受主要贸易伙伴的成长，利率及物价变化而定。
中经院经济展望中心主任彭素玲表示，CPI年增率由原估1.45%下修至1.35%，因为台币升值的情况较显着。
〞(经济成长中的)消费，投资和输出入全部都有上修。〞她说。
出席研讨会的主计总处副主蔡鸿坤说，〞春燕飞来，嫩芽在滋长，...今年整个不一样。〞
中经院表示，本次预测不确定因素是美国联邦储备理事会(FED)的升息时程和主要国家货币政策走向，原油和商品价格、中国大陆成长趋缓和债务风险及结构转型以及欧洲和北韩地缘政治的不安定因素。
台湾主计总处此前估2017年经济成长率1.92%，创三年高位，官方认为，台湾经济复苏稳健乐观，不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。
星展银行先前亦上调2017年台湾GDP成长率预测值至2.5%(原2.1%)，料央行仍将维持中性货币政策。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
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* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普