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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 10:59 BJT

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院

路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。

中经院院长吴中书说，原物料价格虽上涨但是预估涨幅并非一路向上，对经济成长负面影响有限。今年初以来台币汇率较明显升值，第二季起兑美元汇率料受主要贸易伙伴的成长，利率及物价变化而定。

中经院经济展望中心主任彭素玲表示，CPI年增率由原估1.45%下修至1.35%，因为台币升值的情况较显着。

〞(经济成长中的)消费，投资和输出入全部都有上修。〞她说。

出席研讨会的主计总处副主蔡鸿坤说，〞春燕飞来，嫩芽在滋长，...今年整个不一样。〞

中经院表示，本次预测不确定因素是美国联邦储备理事会(FED)的升息时程和主要国家货币政策走向，原油和商品价格、中国大陆成长趋缓和债务风险及结构转型以及欧洲和北韩地缘政治的不安定因素。

台湾主计总处此前估2017年经济成长率1.92%，创三年高位，官方认为，台湾经济复苏稳健乐观，不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。

星展银行先前亦上调2017年台湾GDP成长率预测值至2.5%(原2.1%)，料央行仍将维持中性货币政策。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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