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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 17:01 BJT

意大利数据：2月服务业增速创下14个月以来最快--PMI

    路透罗马3月3日 - 周五公布的调查显示，2月意大利服务业以逾一年
以来最快的速度增长，这提振近期经济增长前景。
    
    意大利2月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)从1月的52.4跳
升至54.1，在荣枯分水岭50上方进一步攀升，创下2015年12月以来的最高
。
    
    2月服务业PMI也远高于路透调查11位分析师的预测中值52.9。
    
    新业务分项指数从1月的52.7升至55.2，为2015年12月以来的最高水
平。
    
    涵盖制造业和服务业的综合PMI指数在2月升至54.8，触及14个月高点
，1月为52.8。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
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