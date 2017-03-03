意大利数据：2月服务业增速创下14个月以来最快--PMI

路透罗马3月3日 - 周五公布的调查显示，2月意大利服务业以逾一年 以来最快的速度增长，这提振近期经济增长前景。 意大利2月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)从1月的52.4跳 升至54.1，在荣枯分水岭50上方进一步攀升，创下2015年12月以来的最高 。 2月服务业PMI也远高于路透调查11位分析师的预测中值52.9。 新业务分项指数从1月的52.7升至55.2，为2015年12月以来的最高水 平。 涵盖制造业和服务业的综合PMI指数在2月升至54.8，触及14个月高点 ，1月为52.8。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)