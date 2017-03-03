意大利数据：2月服务业增速创下14个月以来最快--PMI

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透罗马3月3日 - 周五公布的调查显示，2月意大利服务业以逾一年 以来最快的速度增长，这提振近期经济增长前景。 意大利2月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)从1月的52.4跳 升至54.1，在荣枯分水岭50上方进一步攀升，创下2015年12月以来的最高 。 2月服务业PMI也远高于路透调查11位分析师的预测中值52.9。 新业务分项指数从1月的52.7升至55.2，为2015年12月以来的最高水 平。 涵盖制造业和服务业的综合PMI指数在2月升至54.8，触及14个月高点 ，1月为52.8。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。