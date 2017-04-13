路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC

香港证券：证监会称正在调查大量个案，当中涉及上市公司高管失职行
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
First Euro已授权台新国际商业银行安排贷款事宜。该公司是复盛董事长李亮箴和Oaktree的合资公司，持有复盛的部分股权。
这笔贷款平均分为A部分1.0705亿美元定期贷款以及B部分1.0705亿美元定期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。若Libor和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过30个基点，将由借款人支付超出的利息部分。
承贷银行最高可获12个基点的前端费用。
贷款担保来自三家在开曼群岛注册的SPV：Valiant APO Holdings Limited、Valiant APO Holdings II Limited 、Valiant APO III Holdings Limited以及李亮箴。
这三家SPV拥有三家复盛附属公司的股权。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。