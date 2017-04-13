路透基点：台湾复盛董事长李亮箴寻求2.14亿美元贷款用于收购--TRLPC

路透4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited寻求2.141亿美元一年期贷款，支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。

First Euro已授权台新国际商业银行安排贷款事宜。该公司是复盛董事长李亮箴和Oaktree的合资公司，持有复盛的部分股权。

这笔贷款平均分为A部分1.0705亿美元定期贷款以及B部分1.0705亿美元定期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。若Libor和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过30个基点，将由借款人支付超出的利息部分。

承贷银行最高可获12个基点的前端费用。

贷款担保来自三家在开曼群岛注册的SPV：Valiant APO Holdings Limited、Valiant APO Holdings II Limited 、Valiant APO III Holdings Limited以及李亮箴。