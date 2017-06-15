路透基点：台湾复盛董事长李亮箴完成2.141亿美元贷款案--TRLPC

路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited已完成2.141亿美元一年期贷款案，资金用于支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。

台新国际商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行。贷款平分为A部分1.0705亿美元定期贷款以及B部分1.0705亿美元定期贷款。利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。若Libor和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过30个基点，将由借款人支付超出的利息部分。

承贷银行最高可获12个基点的前端费用。定于6月19日签署贷款协议。

借款人为First Euro，该公司拥有复盛的股权，以及复盛董事长李亮箴与Oaktree合资公司的股份。复盛为空气压缩机制造商。

贷款担保来自三家在开曼群岛注册的SPV：Valiant APO Holdings Limited、Valiant APO Holdings II Limited、Valiant APO III Holdings Limited以及李亮箴。

这三家SPV拥有三家复盛附属公司的股权。

路透报导称，李氏家族在1953年创立复盛，于2007年与Oaktree联合对复盛进行了私有化，交易估价在8.5亿美元左右。2012年，复盛收购了德国空气压缩机制造商ALMiG Kompressoren GmbH。(完) (编译 王琛；审校 王洋)