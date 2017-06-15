路透基点：台湾复盛董事长李亮箴完成2.141亿美元贷款案--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，在英属维尔京群岛注册的First Euro Limited已完成2.141亿美元一年期贷款案，资金用于支持其收购三家开曼群岛注册特殊目的公司(SPV)的股权。First Euro由台湾复盛股份有限公司董事长和全球投资管理公司Oaktree Capital Management掌控。
台新国际商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行。贷款平分为A部分1.0705亿美元定期贷款以及B部分1.0705亿美元定期贷款。利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。若Libor和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过30个基点，将由借款人支付超出的利息部分。
承贷银行最高可获12个基点的前端费用。定于6月19日签署贷款协议。
借款人为First Euro，该公司拥有复盛的股权，以及复盛董事长李亮箴与Oaktree合资公司的股份。复盛为空气压缩机制造商。
贷款担保来自三家在开曼群岛注册的SPV：Valiant APO Holdings Limited、Valiant APO Holdings II Limited、Valiant APO III Holdings Limited以及李亮箴。
这三家SPV拥有三家复盛附属公司的股权。
路透报导称，李氏家族在1953年创立复盛，于2007年与Oaktree联合对复盛进行了私有化，交易估价在8.5亿美元左右。2012年，复盛收购了德国空气压缩机制造商ALMiG Kompressoren GmbH。(完) (编译 王琛；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为