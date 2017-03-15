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货币新闻 | 2017年 3月 16日 星期四 00:09 BJT

表格：美国2月大豆压榨量降至1.42792亿蒲式耳－NOPA

    路透芝加哥3月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2017年2月   2016年1月   2016年2月
    压榨量(1,000蒲式耳)     142,792    160,621    146,181
    豆粕出口量(短吨)     　 738,825    891,143    686,999
    豆粕产量(短吨)        3,355,689  3,770,034  3,473,746
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.00      46.94      47.53
    豆油产量(百万磅)       1,667.68   1,870.54   1,708.04
    出油率(磅/蒲式耳)         11.68      11.65      11.68
    豆油库存(1,000磅)     1,770,060  1,654,818  1,792,052(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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