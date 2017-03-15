表格：美国2月大豆压榨量降至1.42792亿蒲式耳－NOPA

标题新闻：截至5月23日当周美国货币市场基金总资产增加57.3亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透芝加哥3月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年2月 2016年1月 2016年2月 压榨量(1,000蒲式耳) 142,792 160,621 146,181 豆粕出口量(短吨) 738,825 891,143 686,999 豆粕产量(短吨) 3,355,689 3,770,034 3,473,746 出粕率(磅/蒲式耳) 47.00 46.94 47.53 豆油产量(百万磅) 1,667.68 1,870.54 1,708.04 出油率(磅/蒲式耳) 11.68 11.65 11.68 豆油库存(1,000磅) 1,770,060 1,654,818 1,792,052(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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