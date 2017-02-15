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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 00:01 BJT

亚洲橡胶：2月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  2月      347.0      12    345.0     27
    *  3月      346.8      30    343.0      9 
    *  4月      338.9     130    334.6    150 
    *  5月      333.3     402    329.6    121
    *  6月      324.0    1222    320.7    309 
    *  7月    　319.7    6853    317.0   1377
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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