全球贵金属：2月16日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

标题新闻：若希腊能在20年内维持基本预算盈余不低于GDP的3%，便无需欧元区国家减免债务-ESM文件
ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,608.9 2月16日 27,120,608.9 2月15日 0.0 0.00% iShares 334,713,128.2 2月16日 334,713,128.2 2月15日 0.0 0.00% (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。