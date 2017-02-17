全球贵金属：2月16日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,608.9 2月16日 27,120,608.9 2月15日 0.0 0.00% iShares 334,713,128.2 2月16日 334,713,128.2 2月15日 0.0 0.00% (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)