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市场报道 | 2017年 2月 17日 星期五 16:40 BJT

全球贵金属：2月16日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

    路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周四黄金持仓较周三持平，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓亦持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期      变动      增减
    SPDR      27,120,608.9  2月16日      27,120,608.9    2月15日       0.0     0.00% 
    iShares  334,713,128.2  2月16日     334,713,128.2    2月15日       0.0     0.00% (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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