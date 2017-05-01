二十一世纪福克斯与黑石进行磋商 准备收购Tribune Media

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯(FOXA.O)正与黑石集团(BX.N)进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co (TRCO.N)。
一位消息人士称，黑石将提供现金，福克斯则为该合资企业提供电视台。黑石是全球最大另类资产管理公司；福克斯拥有福克斯新闻频道和其他资产。
另一位匿名消息人士称，收购报价将在周四提出。
Tribune Media和黑石代表未发表评论。另外未能立即联系到福克斯置评。
金融时报首先报导了这一磋商。
两位消息人士称，Nexstar Media Group Inc (NXST.O)也在对Tribune Media进行尽职调查，考虑本周提出收购。目前不能立即获得Nexstar的置评。
路透3月报导，Sinclair Broadcast Group Inc (SBGI.O)亦将对Tribune Media提出收购。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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