时代华纳需证明自己有能力单打独斗

图为一名女性经过纽约曼哈顿的时代华纳中心。 REUTERS/Adrees Latif

路透8月6日 - 未来一段时间里，时代华纳(TWX.N)不必担心21世纪福克斯(FOXA.O)会再提出任何收购要约。

“你们已经知道的，昨天我们放弃了收购。这是我们的果断决定，”福克斯董事长暨执行长默多克周三罕见地出现在公司电话会议中并表示。

默多克承认收购失利，他并进一步解释了公司周二撤回收购要约的缘由。

福克斯首席运营官Chase Carey支持默多克的说法：“明白说吧，我们不收购了...我们没有计划再想收购其它第三方内容公司作为时代华纳的替代者。”

时代华纳执行长Jeff Bewkes稍早在公司财报电话会议上讲话时，也谈到了福克斯收购。

“我希望，大家在思考大型企业合并的好处和风险时，要考虑到所有方面，”Bewkes对一名分析师称。

实际上，Bewkes自2008年接掌时代华纳后缩减了公司规模，剥离了美国在线AOL.N、时代华纳有线TWC.N和Time Inc(TIME.N)等资产，使公司变成了诱人的收购目标。

Bewkes表示，“我们需要的什么都不缺了。”

时代华纳坚拒与福克斯商谈合并后，需要证明自己有能力单打独斗。福克斯之前提出以约800亿美元收购时代华纳，拟打造全球最大的媒体公司之一。

时代华纳周三公布季度获利高于预期，并将股票回购规模再提高了50亿美元。

“当面对敌意收购时，时代华纳做了自己该做的事情。他们的业绩也超越了预期。”MoffettNathanson Research的分析师Michael Nathanson在给投资者的报告中写道。

强劲业绩和利好股东的措施却未能阻止时代华纳股价下滑。其股价周三大幅收低13%，报74.24美元，远低于福克斯提出的每股85美元的收购价。

时代华纳称，将在秋天举行一场投资者活动，公布更多有关公司长期战略的细节。

**“权力的游戏”**

时代华纳旗下部门Home Box Office(HBO)第二季营收跳增17%至14.2亿美元，受助于“权力的游戏(Game of Thrones)”等HBO剧集广受观众欢迎。

时代华纳的Turner Networks部门季度营收亦实现增长，因订户和广告销售额增加。

截至6月30日当季，时代华纳来自持续经营业务、归属普通股股东的净利增至8.43亿美元，合每股盈余0.94美元，上年同期为6.98亿美元和0.73美元。

该公司经调整后的每股盈余为0.98美元。

季度营收升至67.9亿美元，上年同期为66.1亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为营收68.7亿美元，每股盈余0.84美元。

时代华纳预期2014年全年经调整的获利增长11-13%左右。2013年经调整的每股盈余为3.51美元。(完)

(编译 白云/王丽鑫; 审校 孙茉莉/张涛)

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