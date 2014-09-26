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时事要闻 | 2014年 9月 26日 星期五 09:55 BJT

21世纪报系两名高管被警方带走

路透北京9月25日 - 官方媒体报导称，21世纪报系两名高管周四被警方带走；对该报系的调查扩大。

之前新华社报导称，涉嫌新闻敲诈的21世纪网被吊销所有网站资质，人员全部遣散，公司注销。

新华社发布微博称，21世纪报系总编沈颢和总经理陈东阳周四下午被警方带走。

与案件相关的八名犯罪嫌疑人正在接受调查，其中包括公关公司的工作人员。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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