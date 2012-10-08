英国银行业或需新增220亿英镑资本--分析师

路透伦敦10月5日电---分析师预估,如果监管当局调整押贷款的风险加权,英国银行业可能需要最多新增220亿英镑的资本.

摩根士丹利分析师表示,他们预期银行业将被告知要调高其对贷款的风险加权,这可能需要他们增持额外资本100-220亿英镑不等.他们表示,莱斯银行集团(LLOY.L)受到的冲击最大.

英国金融政策委员会(FPC)上周表示,银行业要派定不同风险加权的可能性令人"关切",而其将予以监控.而在其一周前,英国财政部表示,如果FPC担心抵押贷款曝险问题,应该要有权力来要求银行业持有更多的资本.

大型银行被允许能够依据内部评级法(IRB),使用自己的模型来评估抵押贷款或其他贷款的风险.这是根据银行自身对过去贷款组合表现的分析,而且必须由监管机构核准.

摩根士丹利表示,这种做法允许银行使用一些低风险加权.以莱斯银行集团为例,其给予抵押贷款的风险加权平均为16%,但当中包括了给予1,430亿英镑高品质贷款的平均加权2.2%.

这意味者该行评估那些抵押贷款的风险加权资产价值只有31.5亿英镑,因此其只需持有3.15亿英镑的核心资本来保障1,430亿英镑的贷款,暗示杠杆比率超过450倍.

摩根士丹利分析师预估,巴克莱(BARC.L)、汇丰(HSBA.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)可能也会受到冲击,英国银行业者的风险加权资产(RWA)可能最多需增加2,210亿英镑或8%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。