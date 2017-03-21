路透基点：深圳地铁集团为收购万科的股份筹集220亿元贷款--TRLPC

路透3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，一位消息人士称，深圳地铁集团筹集了220亿元人民币(32亿美元)俱乐部贷款，以支持其收购中国地产巨头万科15.31%股份。

该消息人士称，中国招商银行和中国建设银行担任牵头行，分别承贷120亿元和100亿元，贷款期限为五年。

路透报导称，收购后，按照表决权，深圳地铁集团料将成为万科的最大股东。此前深圳地铁集团与中国恒大集团达成了代理协议。中国恒大集团是万科的第三大股东，持有14.07%的股份。

按照与中国恒大集团的协议，深圳地铁集团将持有万科29.38%的表决权、提案权及参加股东大会的权利。

万科陷入错综复杂的股权争夺战，此前宝能系持股比例达到25%，成为了万科的最大股东，并寻求驱逐万科管理层。