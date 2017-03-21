路透基点：深圳地铁集团为收购万科的股份筹集220亿元贷款--TRLPC

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，一位消息人士称，深圳地铁集团筹集了220亿元人民币(32亿美元)俱乐部贷款，以支持其收购中国地产巨头万科15.31%股份。
该消息人士称，中国招商银行和中国建设银行担任牵头行，分别承贷120亿元和100亿元，贷款期限为五年。
路透报导称，收购后，按照表决权，深圳地铁集团料将成为万科的最大股东。此前深圳地铁集团与中国恒大集团达成了代理协议。中国恒大集团是万科的第三大股东，持有14.07%的股份。
按照与中国恒大集团的协议，深圳地铁集团将持有万科29.38%的表决权、提案权及参加股东大会的权利。
万科陷入错综复杂的股权争夺战，此前宝能系持股比例达到25%，成为了万科的最大股东，并寻求驱逐万科管理层。
万科在今年初似乎已经赢得了一大关键优势，此前“白武士”深圳地铁集团以372亿元从华润集团收购了15.3%%的万科股份。(完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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