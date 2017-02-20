版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 06:56 BJT

亚洲橡胶：2月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

     合约      日盘       成交量    晚盘   成交量
 2月             326.1         3    333.0      3
 3月             320.1        23    322.0      2
 4月             313.1       104    315.7      8
 5月             308.2       151    310.6     28
 6月             299.8      1123    302.4    208
 7月             295.0      8317    297.6   1251
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡
胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐