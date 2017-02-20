亚洲橡胶：2月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 2月 326.1 3 333.0 3 3月 320.1 23 322.0 2 4月 313.1 104 315.7 8 5月 308.2 151 310.6 28 6月 299.8 1123 302.4 208 7月 295.0 8317 297.6 1251 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡 胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)