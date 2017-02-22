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市场报道 | 2017年 2月 22日 星期三 17:55 BJT

全球贵金属：2月21日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.17%

    路透2月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周二黄金持仓较上周五持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓增加0.17%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期      变动      增减
    SPDR      27,044,414.4  2月21日      27,044,414.4    2月17日       0.0      0.00%
    iShares  335,281,593.4  2月21日     334,713,128.2    2月17日 568,465.2      0.17% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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