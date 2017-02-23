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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 16:44 BJT

全球贵金属：2月22日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

    路透2月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
     周三黄金持仓较周二持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver
 Trust      的白银持仓亦持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期
      变动      增减
    SPDR      27,044,414.4  2月22日      27,044,414.4    2月21日
       0.0      0.00%
    iShares  335,281,593.4  2月22日    3335,281,593.4    2月21日
 0.0      0.00% (完) (编译 龚芳; 审校 王洋)
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