全球贵金属：2月22日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

纽约期市：期棉上涨，因美元走软和出口销售数据出炉前的空头回补
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透2月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月22日 27,044,414.4 2月21日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月22日 3335,281,593.4 2月21日 0.0 0.00% (完) (编译 龚芳; 审校 王洋)
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。