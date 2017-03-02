表格：美国2月23日止当周农作物出口销售报告--USDA

韩国金融市场：韩国央行乐观评论推升股市，美联储会议记录激励韩元
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。
路透华盛顿3月2日 - 美国农业部(USDA)周四公布，2月23日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 353.2 98.8 452.0 423.9 98.8 24,740.5 18,025.6 大麦 0.6 4.4 5.0 0.6 4.4 17.9 27.2 玉米 692.4 20.7 713.1 745.1 20.7 43,408.3 27,650.0 高粱 16.2 0.0 16.2 17.5 0.0 3,487.2 6,388.4 大豆 427.7 0.0 427.7 429.6 0.0 52,502.5 42,316.6 豆粕 139.5 1.4 140.9 146.9 1.4 7,460.4 7,458.8 豆油 28.7 0.0 28.7 39.8 0.0 749.2 629.6 皮马棉 8.5 0.0 8.5 8.6 0.0 489.8 339.7 陆地棉 481.4 62.9 544.3 483.2 62.9 11,019.1 6,620.9 稻米 100.7 3.6 104.3 101.2 3.6 2,522.2 2,391.6 牛肉 15.4 0.0 15.4 19.0 0.0 211.3 170.2 (完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。
路透东京5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选