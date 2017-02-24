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亚洲 | 2017年 2月 25日 星期六 04:49 BJT

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 3月 302.1 22 300.1 1

* 4月 289.3 149 291.3 23

* 5月 283.9 172 287.6 62

* 6月 275.5 706 279.5 136

* 7月 269.6 4708 273.1 1123

* 8月 　267.1 5047 270.0 1363

TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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