全球贵金属：2月28日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平上日

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓持平于周一，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月28日 27,044,414.4 2月27日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月28日 335,281,593.4 2月27日 0.0 0.00% (完) (编译 李爽 审校 白云)
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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