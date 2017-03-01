全球贵金属：2月28日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平上日

路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓持平于周一，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月28日 27,044,414.4 2月27日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月28日 335,281,593.4 2月27日 0.0 0.00% (完) (编译 李爽 审校 白云)