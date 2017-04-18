美股业绩：雅虎第一季营收跳增22%，Mavens业务表现功不可没

路透4月18日 - 雅虎周二公布季度营收增长22.1%。雅虎即将把核心互联网业务出售给威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)。

雅虎表示，截至3月31日的第一季，Mavens业务营收增长35.6%至5.29亿美元。Mavens即雅虎所说的关键新兴市场业务，包括移动、视频、原生和社交广告业务。

第一季归于雅虎的净利为9,940万美元，合每股0.1美元，上年同期为净亏9,920万美元或每股0.1美元。

第一季营收从10.9亿美元增至13.3亿美元。

威瑞森通讯2月表示，在雅虎发生两次严重的网络袭击事件后，该公司购买其核心业务的价格将比最初报价低3.5亿美元，为44.8亿美元。