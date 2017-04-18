美股业绩：雅虎第一季营收跳增22%，Mavens业务表现功不可没

标题新闻：俄罗斯经济在萎缩两年后料从2017年开始将增长，今年GDP料增1.3%，明后两年料分别增长1.4%--世行
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路透4月18日 - 雅虎周二公布季度营收增长22.1%。雅虎即将把核心互联网业务出售给威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)。
雅虎表示，截至3月31日的第一季，Mavens业务营收增长35.6%至5.29亿美元。Mavens即雅虎所说的关键新兴市场业务，包括移动、视频、原生和社交广告业务。
第一季归于雅虎的净利为9,940万美元，合每股0.1美元，上年同期为净亏9,920万美元或每股0.1美元。
第一季营收从10.9亿美元增至13.3亿美元。
威瑞森通讯2月表示，在雅虎发生两次严重的网络袭击事件后，该公司购买其核心业务的价格将比最初报价低3.5亿美元，为44.8亿美元。
雅虎周二表示，预计该交易6月将结束。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。