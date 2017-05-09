路透基点：台湾绿舞观光饭店首次联贷金额降至23亿台币--TRLPC

****主要国家经济指标预测--6月21日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾绿舞观光饭店在联贷市场首秀的七年期贷款金额，已由原目标25亿台币降至23亿台币(7,600万美元)。
第一商业银行为原始牵头行兼簿记行(MLAB)，另外三家银行加入取得相同头衔。
此贷款包括A部分20.24亿台币定期贷款，及B部分2.76亿台币循环贷款，利率为一年期邮政储金利率加码120个基点。银行可获得的最高前端费为30个基点。
借款方以土地及建物作为担保品，母公司四维航业董事长为担保人。
贷款资金用于再融资及营运资本用途。签约仪式于4月28日举行。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日当周 6月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 6月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日当周 6月26日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 41.7 出口(亿新西兰元) -- 47.5 贸易收支(亿新西兰元)