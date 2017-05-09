路透基点：台湾绿舞观光饭店首次联贷金额降至23亿台币--TRLPC

路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾绿舞观光饭店在联贷市场首秀的七年期贷款金额，已由原目标25亿台币降至23亿台币(7,600万美元)。

第一商业银行为原始牵头行兼簿记行(MLAB)，另外三家银行加入取得相同头衔。

此贷款包括A部分20.24亿台币定期贷款，及B部分2.76亿台币循环贷款，利率为一年期邮政储金利率加码120个基点。银行可获得的最高前端费为30个基点。

借款方以土地及建物作为担保品，母公司四维航业董事长为担保人。