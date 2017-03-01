英国数据：2月商店物价跌幅创逾三年最低，食品价格自4月来首涨--BRC

路透伦敦3月1日 - 周三公布的数据显示，英国2月商店物价创下逾三年以来的最小同比降幅，再度表明自去年公投后英镑下跌以来，通胀压力越来越大。

英国零售业联盟(BRC)表示，2月商店价格较上年同期下跌1.0%，1月下跌了1.7%。

BRC称，食品价格较上年同期上涨0.4%，为去年4月以来首见，1月为下降0.8%。

英国央行预计，到2018年中通胀率将升至2.7%上方，1月通胀率为1.8%，而2015年的大部分时间都为零，这将令消费者收紧荷包。

BRC的执行长Helen Dickinson称：“过去一年积聚起来的巨大成本压力显然开始传导至商店价格。”(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)