英国数据：2月商店物价跌幅创逾三年最低，食品价格自4月来首涨--BRC

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
路透伦敦3月1日 - 周三公布的数据显示，英国2月商店物价创下逾三年以来的最小同比降幅，再度表明自去年公投后英镑下跌以来，通胀压力越来越大。
英国零售业联盟(BRC)表示，2月商店价格较上年同期下跌1.0%，1月下跌了1.7%。
BRC称，食品价格较上年同期上涨0.4%，为去年4月以来首见，1月为下降0.8%。
英国央行预计，到2018年中通胀率将升至2.7%上方，1月通胀率为1.8%，而2015年的大部分时间都为零，这将令消费者收紧荷包。
BRC的执行长Helen Dickinson称：“过去一年积聚起来的巨大成本压力显然开始传导至商店价格。”(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
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