路透基点：台湾精成科技启动24亿台币再融资贷款--TRLPC

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托 商业银行已启动精成科技的24亿元台币(8,000万美元)贷款。 根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前利率下限设定为1.7%。 参贷3亿元台币或以上的银行，可获得主办行头衔、8个基点的前端费 ；参贷2-2.99亿元台币的银行，可获得协办行头衔与5个基点的前端费。 回覆期限为5月31日。 资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营 运资本等用途。 中国信托商银与合作金库为那笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为次级 市场商业本票利率加码72-78基点。 台湾上市公司精成科技成立于1973年，主要业务为制造印刷电路板与 消费电子产品。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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