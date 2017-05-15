版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 15日 星期一 12:52 BJT

路透基点：台湾精成科技启动24亿台币再融资贷款--TRLPC

    路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托
商业银行已启动精成科技的24亿元台币(8,000万美元)贷款。
    
    根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai
bor)加码67至72个基点不等。税前利率下限设定为1.7%。
    
    参贷3亿元台币或以上的银行，可获得主办行头衔、8个基点的前端费
；参贷2-2.99亿元台币的银行，可获得协办行头衔与5个基点的前端费。
    
    回覆期限为5月31日。
    
    资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营
运资本等用途。
    
    中国信托商银与合作金库为那笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为次级
市场商业本票利率加码72-78基点。

    台湾上市公司精成科技成立于1973年，主要业务为制造印刷电路板与
消费电子产品。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐