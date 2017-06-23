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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 18:28 BJT

路透基点：台湾精成科技24亿台币再融资案规模扩增至30亿--TRLPC

    路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾精成科技的24亿元台币五年期贷款案规模已提
升至30亿台币(9,900万美元)。
    
    中国信托商业银行为牵头行兼簿记行，还有两家参贷银行以同等头衔加入。
    
    根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前
利率下限设定为1.7%。
    
    银行可获的最高前端费为8个基点。6月16日签署了贷款协议。
    
    资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营运资本等用途。
    
    额度分配情况如下：(单位：百万台币)
    
    牵头行兼簿记行
    中国信托商业银行   300
    兆丰国际商业银行   280
    台湾合作金库银行   280
    
    主办行
    华南商业银行       230
    台湾土银           230
    农业金库           160
    国泰世华银行       160
    彰化商业银行       160
    玉山商业银行       160
    远东国际商业银行   160
    第一商业银行       160
    上海商业储蓄银行   160
    新光银行           160
    台新国际商业银行   160   
    
    协办行
    王道银行           140
    台北富邦商业银行   100
    
    合计               3,000
    (完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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