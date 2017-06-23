路透基点：台湾精成科技24亿台币再融资案规模扩增至30亿--TRLPC

路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾精成科技的24亿元台币五年期贷款案规模已提 升至30亿台币(9,900万美元)。 中国信托商业银行为牵头行兼簿记行，还有两家参贷银行以同等头衔加入。 根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前 利率下限设定为1.7%。 银行可获的最高前端费为8个基点。6月16日签署了贷款协议。 资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营运资本等用途。 额度分配情况如下：(单位：百万台币) 牵头行兼簿记行 中国信托商业银行 300 兆丰国际商业银行 280 台湾合作金库银行 280 主办行 华南商业银行 230 台湾土银 230 农业金库 160 国泰世华银行 160 彰化商业银行 160 玉山商业银行 160 远东国际商业银行 160 第一商业银行 160 上海商业储蓄银行 160 新光银行 160 台新国际商业银行 160 协办行 王道银行 140 台北富邦商业银行 100 合计 3,000 (完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)