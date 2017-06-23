路透基点：台湾精成科技24亿台币再融资案规模扩增至30亿--TRLPC

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾精成科技的24亿元台币五年期贷款案规模已提 升至30亿台币(9,900万美元)。 中国信托商业银行为牵头行兼簿记行，还有两家参贷银行以同等头衔加入。 根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前 利率下限设定为1.7%。 银行可获的最高前端费为8个基点。6月16日签署了贷款协议。 资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营运资本等用途。 额度分配情况如下：(单位：百万台币) 牵头行兼簿记行 中国信托商业银行 300 兆丰国际商业银行 280 台湾合作金库银行 280 主办行 华南商业银行 230 台湾土银 230 农业金库 160 国泰世华银行 160 彰化商业银行 160 玉山商业银行 160 远东国际商业银行 160 第一商业银行 160 上海商业储蓄银行 160 新光银行 160 台新国际商业银行 160 协办行 王道银行 140 台北富邦商业银行 100 合计 3,000 (完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。