路透基点：内蒙古赛科星签署2.45亿元人民币补充贷款案--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，私营企业内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司已签署2.45亿元人民币(3,600万美元)五年期贷款(B部分)，作为对去年8月与亚洲开发银行签署的贷款案(A部分)的补充。
中国银行为该笔贷款的额度代理行和担保品控管行，但不承贷。韩国产业银行和富邦华一银行为牵头行，分别承贷2亿元人民币和4,500万元人民币。
B部分贷款综合收益为每年5.95%。
该五年期贷款有一年宽限期，平均期限为三年。贷款资金已于5月16日全部提取。
亚开行是B部分贷款的账面贷款人(lender of record)，该部分贷款是对人民币计价A部分6,250万美元等值贷款的补充，A部分贷款是亚开行于去年8月提供的双边贷款。七年期的A部分贷款有两年宽限期。
赛科星拥有的奶牛资产将为两部分贷款提供担保。
所筹资金用于购买现代化消毒挤奶和健康饲料加工设备，以便提高牛奶质量和安全性。还将帮助赛科星新增四个牧场、总计2万头奶牛。赛科星目前在中国有27个牧场、10万头奶牛。
资金还将用于技术投资，以停止有害排放未经处理的动物粪便，并将其用于肥料、灌溉和能源。
赛科星成立于2006年，已在中国“新三板”挂牌上市。该集团董事长杨文俊是蒙牛的前高管。(完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为