美国热股：蔻驰将以24亿美元收购较小竞争对手Kate Spade，盘初急升逾7%

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于玉米和其它商品市场的跌势
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。
蔻驰股价周一盘初急升7.4%，报45.81美元。
Kate Spade股价周一盘初劲扬8.2%，报18.36美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
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