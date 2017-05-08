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市场报道 | 2017年 5月 8日 星期一 21:41 BJT

美国热股：蔻驰将以24亿美元收购较小竞争对手Kate Spade，盘初急升逾7%

路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。

蔻驰股价周一盘初急升7.4%，报45.81美元。

Kate Spade股价周一盘初劲扬8.2%，报18.36美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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