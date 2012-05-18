惠普考虑裁员至少2.5万人--消息

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透5月17日电---熟悉情况的消息人士对路透表示,惠普(HPQ.N)正考虑裁减员工总数的8-10%,相当於裁员至少2.5万人.惠普新任执行长惠特曼(Meg Whitman)目前正力求公司恢复增长.
数位消息人士告诉路透,裁员计划正在讨论之中,尚未最终敲定.此次裁员可能还包括人员退休.消息人士未详细说明裁员时间表或其他细节.
惠普全球员工人数超过30万人.消息人士称,该公司最快可能在下周公布季度业绩时宣布裁员.
在惠特曼公布个人电脑和打印机部门合并计划後,分析师就预期惠普将会裁员.
惠普股价周四收盘小涨0.14%,报22.06美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
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