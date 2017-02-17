路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。

汇丰担任贷款独家牵头行兼簿记行。贷款于上周启动，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点，附有绿鞋机制，规模不详。

该分期偿还贷款设有18个月宽限期，之后分四次每半年不等额偿还：5%(第1次)、10%(第2次)、15%(第3次)和70%(第4次)。平均期限2.75年。

承贷5,000万美元或以上的银行将获得牵头行兼簿记行头衔，前端费150个基点，最高综合收益245个基点。承贷截止日期为3月3日。

所筹资金用于偿还借款人2013年9月所签3.1亿美元四年期贷款。2013年的贷款最高综合收益230个基点，利率较Libor加码190个基点，平均期限3.5年。