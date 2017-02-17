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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 16:39 BJT

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。

汇丰担任贷款独家牵头行兼簿记行。贷款于上周启动，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点，附有绿鞋机制，规模不详。

该分期偿还贷款设有18个月宽限期，之后分四次每半年不等额偿还：5%(第1次)、10%(第2次)、15%(第3次)和70%(第4次)。平均期限2.75年。

承贷5,000万美元或以上的银行将获得牵头行兼簿记行头衔，前端费150个基点，最高综合收益245个基点。承贷截止日期为3月3日。

所筹资金用于偿还借款人2013年9月所签3.1亿美元四年期贷款。2013年的贷款最高综合收益230个基点，利率较Libor加码190个基点，平均期限3.5年。

香港上市的胜狮为全球具领导地位的集装箱制造商、码头及集装箱堆场营运商以及物流服务供应商，已在中国很多城市设厂，包括上海、天津和宁波等。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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