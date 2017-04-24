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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 17:52 BJT

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。

借款人为绿地控股集团旗下间接所有的全资子公司--格隆希玛国际有限公司，母公司为担保人。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个百分点，承贷4,000万美元及以上任牵头行，综合收益为258.33个基点，前端费100个基点；承贷3,000-3,900万美元任主办行，综合收益为250个基点，前端费75个基点；承贷2,000-2,900万美元任安排行，综合收益为245个基点，前端费60个基点。

贷款资金将用作运营资本。银行答复的截止日期为5月22日。

借款人2015年12月签署一笔3亿美元的三年期贷款，渣打银行香港为独家牵头行兼簿记行。

绿地控股集团从事房地产开发与建设，能源和金融等业务。(完) (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)
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