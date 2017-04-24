路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
借款人为绿地控股集团旗下间接所有的全资子公司--格隆希玛国际有限公司，母公司为担保人。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个百分点，承贷4,000万美元及以上任牵头行，综合收益为258.33个基点，前端费100个基点；承贷3,000-3,900万美元任主办行，综合收益为250个基点，前端费75个基点；承贷2,000-2,900万美元任安排行，综合收益为245个基点，前端费60个基点。
贷款资金将用作运营资本。银行答复的截止日期为5月22日。
借款人2015年12月签署一笔3亿美元的三年期贷款，渣打银行香港为独家牵头行兼簿记行。
绿地控股集团从事房地产开发与建设，能源和金融等业务。(完) (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)