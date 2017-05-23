路透基点：和鑫光电启动25亿台币三年期再融资--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，台湾土地银行已经为和鑫光电发起一笔25亿台币(8,300万美元)三年期再融资。
这笔融资分成20亿台币的A部分定期贷款，以及5亿台币的B部分循环信贷，利率为较台湾短期票券报价利率指标(Taibir)加码120个基点。
税前保底利率为2.3%。
承贷5亿台币或以上者可获得副牵头行头衔，前端费为20个基点；承贷3亿至4.99亿台币者可获得经理行头衔，前端费为12个基点；承贷1亿至2.99亿台币者可获得参贷行头衔，前端费为5个基点；回覆截止日期为6月9日。
资金将用于2011年3月签署72亿台币贷款的再融资，以及运营资本。土地银行也是2011年贷款的主办行，当时利率为较Taibir加码88个基点，并以借款人的工厂作为担保品。
台湾上市公司和鑫光电创立于1999年，生产液晶显示器(LCD)屏幕及相关组件。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为