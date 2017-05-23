路透基点：和鑫光电启动25亿台币三年期再融资--TRLPC

路透5月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，台湾土地银行已经为和鑫光电发起一笔25亿台币(8,300万美元)三年期再融资。

这笔融资分成20亿台币的A部分定期贷款，以及5亿台币的B部分循环信贷，利率为较台湾短期票券报价利率指标(Taibir)加码120个基点。

税前保底利率为2.3%。

承贷5亿台币或以上者可获得副牵头行头衔，前端费为20个基点；承贷3亿至4.99亿台币者可获得经理行头衔，前端费为12个基点；承贷1亿至2.99亿台币者可获得参贷行头衔，前端费为5个基点；回覆截止日期为6月9日。

资金将用于2011年3月签署72亿台币贷款的再融资，以及运营资本。土地银行也是2011年贷款的主办行，当时利率为较Taibir加码88个基点，并以借款人的工厂作为担保品。