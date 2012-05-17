金价跌深反弹逾2.6%

* 金价在几乎触及100周移动均线切入位後反弹

* 金价录得1月底来最大单日升幅

* 实货买盘回场

路透纽约5月17日电---金价周四大涨逾2.6%,为1月底来最大单日升幅,因技术买盘信号及新的迹象显示美国经济迟滞,抵消了对欧债危机不断加重的焦虑.

在周三徘徊在熊市边缘,即较9月纪录高位回落逾20%後,金价盘初反弹,因之前费城联储数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,交易商称这令投资人再度点燃对美联储可能向体系挹注更多资金刺激经济的希望.

在金价几乎要触及关键的12月低点,仅略高於重要技术长期支撑位--100周移动均线切入位1,515美元后,技术性买盘带动反弹.

但由於欧元和美股下滑,且希腊仍在退出欧元区的边缘,许多交易商认为今日升势只不过是"回光返照",及小幅短暂上涨,之後将大跌.

1822GMT,现货金大涨2.36%,报每盎司1,575.5美元,略低於日高1,579.70美元,在周三挫至12月低点1,527美元附近後已经回升超过50美元.

技术指标显示期金深陷超卖区域,14日相对强弱指标(RSI)周三为22,低於或等於30即为超卖,周四反弹至37.

美国6月期金一度跳升2.8%,触及1,579.8美元高位,为去年10月来最大单日升幅,结算价报1,574.9美元,升2.5%,周三该期金跌至1,526.70美元的数月低点.

分析师表示,COMEX期货市场6月选择权到期也有助於支撑金价,因许多投资人认为金价在目前水准是入市良机.

世界黄金协会(WGC)周四表示,中国第一季的黄金需求创下纪录高位,因投资者担心通胀和楼市调控,与金价高企导致的全球消费下降趋势相左.

该协会称,今年前三个月全球黄金需求按年降低5%至1,097.6吨,因随着均价较上年同期涨22%,珠宝业和科技领域减少采购,但投资需求和央行买盘帮助缓和跌势.

中国连续第二季成为世界最大黄金消费国,中国黄金消费者需求上涨10%至255.2吨,超过印度的207.6吨,印度需求按年降低29%.

现货银价一度反弹逾4%,报28.32美元,为2月来最大单日升幅.之前连跌八日,为2008年8月底连跌10日来最长跌势.纽约市场午後盘中,升3.35%,报28.05美元.

现货铂金升1.51%,报1,445.74美元,现货钯金大涨2.47%,报601.47美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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