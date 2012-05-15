穆迪调降26家意大利银行评级 展望为负

路透5月14日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一调降26家意大利银行业者的长期债信及存款评级,原因在於该国陷入衰退且坏账水准升高.

穆迪指出,这些银行的评级至少被调降一个级距,部分银行业者甚至被调降四个级距,而所有受到影响的银行评级展望皆为负向.

此举对於意大利前五大银行业者而言不啻是又一打击;这些业者因持有大量的国内政府债券,而被要求在6月之前找到约150亿欧元的注资,以符合欧洲银行业管理局(EBA)设下的更严格资本规定.

意大利经济衰退已然导致信贷品质下滑,在此同时政府正向银行业者施压,要求其将自欧洲央行取得低成本融资用於实体经济之中.

"在欧洲发达国家当中,意大利银行业评级已经处於最低水准,反映出这些银行业者容易受到意大利及欧洲不利营运环境的影响,"穆迪在一份声明稿中指出.

穆迪称,意大利经济重回衰退、政府节约措施损及需求、问题贷款增加、以及市场筹资受限等,皆为其调降评级的原因.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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