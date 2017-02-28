路透基点：合景泰富地产启动26.5亿港元贷款案进入有限银团组建--TRLPC

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透2月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的合景泰富地产控股有限公司已经启动26.5亿港元等值（3.42亿美元）四年期可转让定期贷款，进入有限银团组建阶段。
东亚银行、恒生银行和渣打（香港）是本案的牵头行兼簿记行(MLAB)，渣打还担任代理行。四家MLAB已经在1月27日签署了贷款协议。
该融资包括14.85亿港元和1.5亿美元两部分，附带2.5亿美元的绿鞋贷款选择权。
贷款利率较Hibor或Libor加码351个基点。受邀银行承诺等值3,500万美元或以上，可担任牵头行，获得395个基点的综合收益以及154个基点的前端费。承诺等值1,500-3,400万美元的银行，担任安排行，获得385个基点的综合收益和119个基点的费率。
借款人的子公司为担保人。所筹资金用于再融资和企业其他资金用途。（完） (编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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